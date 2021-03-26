ترامب: كان ينبغي علينا أن نزيد الرسوم الجمركية على الصين

قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إنه “كان ينبغي زيادة الرسوم الجمركية على الصين”، معتبرا أن البيت الأبيض “سبب لنا إحراجا” خلال المباحثات مع مسؤولين صينيين في ألاسكا.

وفي مقابلة مع شبكة “فوكس نيوز”، وردا على سؤال حول ما إذا “سبق للصينيين أن ألقوا محاضرة على ترامب حول مشكلة العنصرية في أمريكا”، قال ترامب “لم يحدث شيء من هذا القبيل أبدا.. لم يتحدث أحد إلى مجموعتي بهذه الطريقة ولم يتحدث معي أحد بهذه الطريقة”. وأضاف “بحال فعلوا ذلك لكنت ضاعفت الرسوم الجمركية والتي بصراحة، كان شيئا يجب علينا فعله”، مشيرا إلى “أننا تلقينا مليارات ومليارات الدولارات من الصين.. الصين كانت تحترمنا ولم يتحدثوا إلينا أبدا بالطريقة التي تحدثوا بها مع فريق بايدن”.

المصدر: روسيا اليوم