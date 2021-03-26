صواريخ باليستية وطائرات مسيرة تضرب العمق السعودي في الذكرى الـ 6 للعدوان على اليمن

أعلنت القوات المسلحة اليمنية تنفيذ عملية اليوم الوطني للصمود مستهدفة مقرات ومنشآت عسكرية وحيوية تابعة للعدو السعودي.

وقالت القوات المسلحة اليمنية في بيان إن عملية اليوم الوطني للصمود نفذت بـ 18 طائرة مسيرة و8 صواريخ باليستية

واضاف البيان أنه تم استهداف مقرات شركة ارامكو في رأس تنورة ورابغ وينبع وجيزان وقاعدة الملك عبدالعزيز بالدمام بـ 12 طائرة مسيرة نوع صماد3 و8 صواريخ باليستية نوع ذو الفقار وبدر وسعير.

وبحسب البيان فقد تم استهداف مواقع عسكرية معادية سعودية أخرى في نجران وعسير بـ 6 طائرات مسيرة نوع قاصف 2K.

واكدت القوات المسلحة اليمنية أن عملية اليوم الوطني للصمود حققت بعون الله تعالى جميع أهدافها بنجاح، وحذرت في القوت ذاته قوى العدوان الغادر المجرم من عواقب استمراره في عدوانه وحصاره على الشعب اليمني، لافتة الى جهوزيتها لتنفيذ عمليات عسكرية أشد وأقسى خلال الفترة المقبلة اذا ما استمر العدوان والحصار.

وقبل 6 اعوام من اليوم عشية الـ 26 من مارس 2015م أعلن السفير السعودي من البيت الابيض الامريكي بدء حرب مفاجئة على اليمن وفرض حصار مطبق ، مستبقة اعلان اتفاق سياسي جامع للقوى السياسية اليمنية كان المبعوث الاممي جمال بن عمر يعتزم اعلانه مساء ال26 من مارس 2015م .

المصدر: المسيرة