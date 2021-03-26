بايدن يعرب عن أمله في استقرار شرقي المتوسط

عبر الرئيس الأمريكي جو بايدن في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس عن أمله بإحلال الاستقرار في منطقة شرق المتوسط.

وقال البيت الأبيض إن بايدن هنأ رئيس الوزراء اليوناني بحلول الذكرى الـ200 لانطلاق الثورة اليونانية 1821 – 1829 التي أدت إلى قيام دولة اليونان المستقلة، وأكد “التزامه بمواصلة تعزيز العلاقات الثنائية القوية بين بلدينا”.

وجاء في بيان البيت الأبيض أن “الزعيمين اتفقا على معالجة قضية تغير المناخ والسعي إلى تعاف اقتصادي مستدام… واتفقا كذلك على التنسيق بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما فيها أمن الطاقة وملفات الصين وروسيا وغرب البلقان”.

المصدر: روسيا اليوم