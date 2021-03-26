بايدن: أكدت لشي جين بينغ أن أمريكا لا تسعى لمجابهة الصين

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه أكد للرئيس الصيني شي جين بينغ بوضوح أن الولايات المتحدة لا تسعى للمجابهة مع بكين.

وأشار بايدن خلال مؤتمر صحفي له اليوم الخميس، إلى أن الولايات المتحدة تصر على أن تلتزم الصين “بالقواعد الدولية” في ما يتعلق بالمنافسة النزيهة والتجارة العادلة.

وشدد بايدن على أن الولايات المتحدة وحلفاءها “ستحاسب” الصين لإجبارها على “الالتزام بالقواعد” في ما يخص قضايا تايوان أو نشاط بكين في بحر الصين الجنوبي أو أي قضايا أخرى.

وقال بايدن إنه يعرف الرئيس الصيني شي جين بينغ جيدا، وأنه أمضى معه وقتا طويلا خلال عمله في إدارة الرئيس باراك أوباما، مضيفا: “ربما قضيت معه وقتا أكثر مما قضاه أي زعيم آخر”.

ووصف بايدن الرئيس الصيني بأنه “ليس ديمقراطيا، لكنه رجل ذكي جدا”.

وأكد أن بلاده يجب أن تزيد من الاستثمارات في القطاع العلمي لتكون ناجحة في منافسة الصين، مشيرا إلى أن الصين تتقدم على الولايات المتحدة في مجال الاستثمارات كثيرا.

وفي معرض حديثه عن كوريا الشمالية، وإطلاقها صاروخين قصيري المدى، قال بايدن إن عملية الإطلاق هذه تعتبر انتهاكا لقرار مجلس الأمن الدولي.

وأكد أن الولايات المتحدة تتشاور مع الشركاء والحلفاء حول كوريا الشمالية وسترد عليها في حال أقدمت بيونغ يانغ على أي تصعيد.

ووصف بايدن قضية كوريا الشمالية بأنها بين أولويات سياسته الخارجية.

المصدر: وكالات