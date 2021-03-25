قصف مدفعي لقوى العدوان بـ15 قذيفة جنوب ووسط منطقة الجاح بمديرية بيت الفقيه بمحافظة الحديدة (قناة المسيرة) – موقع قناة المنار – لبنان
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March 25 2021 - 23:18

قصف مدفعي لقوى العدوان بـ15 قذيفة جنوب ووسط منطقة الجاح بمديرية بيت الفقيه بمحافظة الحديدة (قناة المسيرة)

منذ 28 mins 25 March، 2021
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