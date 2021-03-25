فايزر تبدأ تجارب لقاح كورونا للأطفال بين 5 و 11 عامًا

بدأ باحثون في جامعة ديوك اختبار لقاح فايزر لفيروس كورونا على الأطفال دون سن 12 عامًا، حسبما قالت الشركة لشبكة CNN الخميس. وحصل طفلان على الأقل بالفعل على اللقطة الأولى.

وتبدأ الشركة تجاربها أولاً في الفئة العمرية من 5 إلى 11 عامًا لتحديد الجرعة المناسبة، بدءًا من 10 ميكروجرام من اللقاح.

وإذا تم تحمل هذه الجرعة، فسوف تصعد الدراسة الجرعة إلى 20 ميكروغرامًا، ثم 30 ميكروغرامًا. ويوجد أيضًا خيار 3 ميكروجرام. وتحتوي جرعة البالغين من لقاح شركة فايزر على 30 ميكروغرامًا.

ومثل جرعات البالغين، سيكون الأطفال أيضًا على جدول جرعتين، بفاصل 21 يومًا.

وإذا تم تحمل 10 ميكروغرامات في المجموعة العمرية من 5 إلى 11 عامًا، فستتبع التجربة أيضًا نفس العملية للفئة العمرية بين 2 إلى 5 سنوات، ثم للأطفال الأصغر سنًا من 6 أشهر إلى سنتين.

وستشمل التجربة 144 طفلاً دون سن الثانية عشرة. وسيحصل ثلثا الأطفال على لقاح وسيحصل ثلثهم على دواء وهمي. وفي متابعة لمدة ستة أشهر، سيكون جميع المشاركين غير مصابين بالعمى وسيكون أولئك الذين يتناولون الدواء الوهمي مؤهلين للحصول على اللقاح.

المصدر: سي ان ان