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March 25 2021 - 19:58

تعميم من المديرية العامة للتعليم المهني حول تعبئة إستمارات اللقاح

منذ 1 ساعة 25 March، 2021
اخبار
لبنان

أصدرت المديرة العامة للتعليم المهني والتقني هنادي بري، تعميما موجها إلى مدراء المعاهد والمدارس الفنية الرسمية حول تعبئة إستمارات لقاح كورونا للجهاز الإداري والعاملين والهيئة التعليمية لصفوف شهادات البكالوريا الفنية، الامتياز الفني، المشرف الفني، الماستر والاجازة الفنية.

وجاء في التعميم: “في إطار التحضير للتعليم المدمج الذي يبدأ بمرحلته الأولى مع صفوف الشهادات الرسمية وفق الخطة التي وضعتها وزارة التربية والتعليم العالي، وبعد التنسيق مع وزارة الصحة العامة لتأمين اللقاحات، وحرصا على سلامة أفراد الهيئة التعليمية والطلاب، يطلب من مديري المعاهد والمدارس الفنية الرسمية والخاصة العمل بالخطوات التالية:

1- تعبئة الاستمارة الالكترونية عن الجهاز الإداري والهيئة التعليمية والعاملين لصفوف الشهادات الرسمية عبر الرابط الخاص باللقاح على برنامج VTE Pro فقط للأشخاص الذين يرغبون بتلقي اللقاح.

2- طباعة لائحة ورقية من البرنامج وإرسالها موقعة من مدير المعهد أو المدرسة الفنية الى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني.

تتولى وزارة الصحة العامة ارسال رسالة نصية على الهاتف الخليوي لكل من الأشخاص الواردة أسماؤهم على اللوائح، وعند تلقيهم الرسالة يتابعون تعليمات وزارة الصحة العامة لجهة استكمال التسجيل وتحديد زمان ومكان تلقي اللقاح.

إن وزارة التربية والتعليم العالي- المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تشدد على التقيد بما ورد أعلاه لجهة ملء الإستمارة في مهلة أقصاها يوم السبت الواقع فيه 27 آذار 2021”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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