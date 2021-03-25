قبيسي: كل تأخير بتشكيل الحكومة هو في مثابة طعنة وجريمة بحق الوطن

اعتبر عضو كتلة التنمية والتحرير النائب هاني قبيسي أن “كل تأخير بتشكيل الحكومة هو في مثابة طعنة في جسد الوطن المتهالك المحتضر، بل هو جريمة بحق لبنان وشعبه”.

قال قبيسي “لنبتعد عن منطق الأعداد والحصص ولنقف خلف الثقة التي أولاها المجلس النيابي والكتل النيابية بتسمية رئيس للحكومة، ولتشكل حكومة بأسرع وقت، تكون قادرة على إطلاق ورشة الاصلاح الاقتصادي والمالي والنقدي، حكومة قادرة على إعادة ثقة اللبنانيين بوطنهم، بعد أن فقدوا هذه الثقة نتيجة سياسات مشبوهة ملتوية أوصلت الوطن بشعبه ومؤسساته إلى حدود الانهيار”.

وسأل: “هل من المألوف أن نرى هذا التفلت المشبوه غير المسبوق بسعر الدولار أمام العملة الوطنية؟ وهل هناك أي تفسير علمي ومالي لما يجري؟ ولا نرى من يحاسب ويلاحق هؤلاء السماسرة والمضاربين المساهمين بانهيار العملة الوطنية وما تبقى من عيش كريم للمواطن في ظل غياب مجلس مركزي للمصرف ولجنة رقابة على المصارف”.

وأضاف “فليتحمل كل مسؤوليته لوقف الانهيار الحاصل الذي أدى إلى خراب البلد وقطاعاته وفقدان الأمل بها، ومن يسير في هذه السياسة هو يعمل بشكل مباشر أو غير مباشر في خدمة المشروع الصهيوني الأميركي الذي لا يريد خير هذا الوطن ومصلحته”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام