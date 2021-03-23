تعليق اضراب موظفي الصيانة في اللبنانية بانتظار تحقيق المطالب – موقع قناة المنار – لبنان
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March 23 2021 - 14:18

تعليق اضراب موظفي الصيانة في اللبنانية بانتظار تحقيق المطالب

منذ 13 mins 23 March، 2021
اخبار
لبنان

اعلن موظفو الصيانة والتشغيل في مجمع الجامعة اللبنانية – الحدث، في بيان اليوم،” تعليق الاضراب الذي كان بدأ في 18 الحالي ولغاية حينه، وذلك نظرا للمساعي التي قام بها رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشاره الاسمر، والوعود التي قطعت من المسؤولين في رئاسة الحكومة ووزير التربية ورئيس الجامعة اللبنانية”.
واعتبر البيان، ان قرار التعليق، “اتخذ لافساح المجال امام المسؤولين للمساعدة في الحلول المرجوة، وفي حال لم يتم التجاوب مع مطالبنا من المعنيين، سنضطر آسفين الى اغلاق مدخلي الجامعة اللبنانية بحضور رئيس الاتحاد العمالي العام”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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