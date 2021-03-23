تشاووش أوغلو: سأعمل مع بوريل لمواصلة الأجندة الإيجابية بين تركيا والاتحاد الأوروبي

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إنه سيعمل مع الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، من أجل مواصلة الأجندة الإيجابية بين تركيا والاتحاد.

وفي تغريدة له عبر “تويتر”، عقب اجتماعه مع بوريل على مأدبة عشاء في بروكسل، كتب تشاووش أوغلو: “سنعمل مع الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي بوريل من أجل مواصلة الأجندة الإيجابية”.

وأكد “ضرورة المزيد من التعاون بين تركيا والاتحاد الأوروبي في مواضيع تحديث اتفاقية الاتحاد الجمركي، وتحرير التأشيرات، والهجرة غير النظامية، ومكافحة الإرهاب”.

ولفت إلى أنه “بحث مع بوريل قضايا إقليمية بما فيها ملفات سوريا وأفغانستان وليبيا”.

المصدر: وكالة الاناضول