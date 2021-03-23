كيم جونغ أون يوجه رسالة إلى الرئيس الصيني حول مواجهة “القوى العدائية”

دعا زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، الرئيس الصيني، شي جين بينغ، إلى تعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين في مواجهة “القوى العدائية”.

وقال كيم، في رسالة مصورة بعثها لشي، حسبما نقلته وكالة الأنباء الكورية المركزية، إن “الأزمة الحالية تتطلب تكثيف التواصل الاستراتيجي بين الطرفين بناء على علاقات الزمالة العميقة”.

وذكرت الوكالة، التي لم توضح موعد توجيه الرسالة، أن كيم “شدد على ضرورة تعزيز الوحدة والتعاون بين الطرفين والبلدين لتجاوز التحديات الكاملة والتحركات المعيقة من قبل القوى العدائية”.

وأطلع كيم شي على القرارات التي اتخذها “حزب العمال الكوري” خلال مؤتمره في يناير، بما في ذلك “الموقف السياسي الخاص بتعزيز القدرات الدفاعية للبلاد والعلاقات بين الكوريتين وبين الجمهورية الديمقراطية الشعبية الكورية والولايات المتحدة”.

وتأتي هذه الرسالة في الوقت الذي يتصاعد فيه التوتر المستمر بين الصين والولايات المتحدة وبالتزامن مع مأزق في المفاوضات بين بيونغ يانغ وواشنطن حول نزع الأسلحة النووية في شبه الجزيرة الكورية.

المصدر: وكالات