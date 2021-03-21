جيش العدو يلقي قنابل مضيئة على طول الحدود الجنوبية

افاد مراسل المنار في الجنوب علي شعيب عن”القاء قنابل مضيئة من قبل جيش العدو على طول الحدود الجنوبية من مقابل بلدات #بليدا – #ميس_الجبل – #حولا – #مركبا – #العديسة #كفركلا”.

وأضاف ان”القنابل المضيئة ترافقت مع تحليق لمروحيتين داخل الأراضي المحتلة وسماع عدة رشقات نارية،وتصريحات لإعلام العدو عن تسلل ثلاثة سودانيين عبروا السياج الحدودي من لبنان”.

كما افاد المراسل عن تحركات إسرائيلية معادية بالقرب من السياج التقني للكشف وإصلاح المكان المتضرر في السياج بسبب عبور السودانيين الثلاثة الى الأراضي المحتلة.

واوضح مراسلنا بحسب المعلومات الأولية ان”السودانيين عبروا السياج من منطقة السياج المحاذية لبلدة بليدا وتسللوا إلى مستعمرة “يفتاح” وأطلق موقع “البياض” المقابل للبلدة رشقات رشاشة بعد اكتشاف امرهم و وزعت قوات العدو قنابلها المضيئة على حدود خمس بلدات خشية تزامن تسلل أشخاص آخرين من أماكن أخرى”.

المصدر: موقع المنار