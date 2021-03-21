الامام السيد علي الخامنئي:المشاركة الواسعة في الانتخابات تدل على الاقتدار الوطني – موقع قناة المنار – لبنان
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March 21 2021 - 17:02

الامام السيد علي الخامنئي:المشاركة الواسعة في الانتخابات تدل على الاقتدار الوطني

منذ 51 mins 21 March، 2021
أخبار موقع المنار

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