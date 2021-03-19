الخارجية الأميركية: الولايات المتحدة تستعد لعلاقات صعبة مع روسيا (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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March 19 2021 - 19:24

الخارجية الأميركية: الولايات المتحدة تستعد لعلاقات صعبة مع روسيا (سبوتنيك)

منذ 1 ساعة 19 March، 2021
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