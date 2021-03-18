التحكم المروري:اعادة فتح السير على اوتوستراد #البداوي #طرابلس بالقرب من محطة الاكومي و حركة المرور كثيفة في المحلة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 18 2021 - 19:22

التحكم المروري:اعادة فتح السير على اوتوستراد #البداوي #طرابلس بالقرب من محطة الاكومي و حركة المرور كثيفة في المحلة

منذ 38 mins 18 March، 2021
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