قيادة الجيش نعت الرائد جاد نمر

نعت قيادة الجيش – مديرية التوجيه في بيان، الرائد جاد نمر الذي توفي بتاريخ 15 / 3 / 2021، وفي ما يلي نبذة عن حياته:

– من مواليد: 18 / 7/ 1984- جل الديب – المتن.

– تطوع في الجيش بتاريخ 10 / 10 / 2003، ورقي إلى رتبة ملازم بتاريخ 1 / 8 / 2006، ثم تدرج في الترقية حتى رتبة رائد اعتبارا من 1 / 7 / 2019.

– حائز عدة أوسمة، وتنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.

– تابع عدة دورات دراسية في الداخل والخارج.

– متأهل وله ولد.

نُقل الجثمان بتاريخ 17/3/2021 الساعة 10.00 من المستشفى العسكري المركزي إلى بلدة حيداب – جزين، حيث يقام المأتم بالتاريخ ذاته الساعة 13.00 في كنيسة مار شربل الكائنة في البلدة المذكورة قرب دير قطين.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام