الدفاعات الجوية السورية تسقط عدداً من صواريخ العدوان في سماء دمشق (سانا) – موقع قناة المنار – لبنان
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March 16 2021 - 23:52

الدفاعات الجوية السورية تسقط عدداً من صواريخ العدوان في سماء دمشق (سانا)

منذ 52 mins 16 March، 2021
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