طوكيو تؤكد اتفاقها مع واشنطن بشأن معارضة محاولة الصين تغيير الوضع الراهن في بحري جنوب وشرق الصين – موقع قناة المنار – لبنان
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March 16 2021 - 10:12

طوكيو تؤكد اتفاقها مع واشنطن بشأن معارضة محاولة الصين تغيير الوضع الراهن في بحري جنوب وشرق الصين

منذ 11 mins 16 March، 2021
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