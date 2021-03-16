تعليق استخدام لقاح “أسترازينيكا” في مزيد من الدول الأوروبية

انضمت عدة دول أخرى إلى قائمة الدول الأوروبية التي أعلنت تعليق استخدام لقاح شركة “أسترازينيكا” البريطانية السويدية المضاد لفيروس كورونا.

وأفادت صحيفة “بوبليكو” البرتغالية بأن سلطات البلاد قررت تعليق استخدام لقاح “أسترازينيكا” بعد تسجيل آثار جانبية لدى اثنين من الأشخاص الذين تلقوا اللقاح.

بدورها قررت قبرص تعليق استخدام اللقاح حتى 18 آذار/مارس الجاري، حتى إصدار وكالة الأدوية الأوروبية تقريرها حول حالات خثار الأوردة العميقة عند عدد من الأشخاص الذين تلقوا اللقاح.

وأضافت وزارة الصحة القبرصية أن التطعيم بلقاحي “موديرنا” و”فايزر” في قبرص سيستمر بشكل طبيعي، وفق الجدول المقرر سابقا.

وأعلن وزير الصحة السلوفيني يانيز بوكلوكار عن تعليق استخدام اللقاح “بإجراء احترازي”، مضيفا أن الوزارة طلبت من الخبراء مراجعة اللقاح بعد ظهور بعض الشكوك في مدى سلامته.

وقررت لاتفيا تعليق استخدام لقاح “أسترازينيكا” بشكل كامل حتى توضيح تأثيره على الحالة الصحية لمتلقيه، وذلك بعد أيام من قرارها تعليق استخدام دفعة واحدة من اللقاح عقب تردي الحالة الصحية لشخصين بعد تطعيمهما به.

وسجلت بعض الدول الأوروبية في مارس الجاري عدة وفيات بسبب خثار الأوردة بين الأشخاص الذين تلقوا لقاح “أسترازينيكا”، دون تأكيد الصلة بين ذلك واللقاح.

وبين الدول التي علقت استخدام لقاح “أسترازينيكا” النمسا والدنمارك والنرويج وألمانيا وإيطاليا وفرنسا وإسبانيا وغيرها.

المصدر: وكالات