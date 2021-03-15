الذهب يصعد رغم ارتفاع الدولار

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الاثنين بنحو طفيف، على الرغم من صعود الدولار وزيادة عائدات سندات الخزانة الأمريكية.

وصعد سعر الذهب في السوق الفورية، بحلول الساعة 11:50 بتوقيت موسكو، بنسبة 0.34% إلى 1725.70 دولار للأونصة، فيما زادت عقود الذهب الآجلة في الولايات المتحدة 0.2% إلى 1722.50 دولار.

وارتفع الدولار الأمريكي بدعم زيادة عائدات سندات الخزانة الأمريكية لذروة ما يزيد عن عام مع استمرار التفاؤل حيال الاقتصاد الأمريكي بعد توقيع الرئيس الأمريكي على حزمة تحفيز بقيمة 1.9 تريليون دولار.

كما أن بيانات النمو المشجعة حدت من جاذبية المعدن الذي يعد ملاذا آمنا. فقد أظهرت بيانات الإنتاج الصناعي في الصين تسارع النمو في شهري يناير وفبراير متجاوزا التوقعات.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، مزلت الفضة 0.1 بالمئة إلى 25.89 دولار. وهبط البلادبوم 0.9 بالمئة إلى 2351.28 دولار، وتراجع البلاتين 0.2 بالمئة إلى 1202.62 دولار.

المصدر: رويترز