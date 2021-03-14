المكاتب التربوية للأحزاب: ندعم تأمين اللقاح الآمن للتلامذة والمعلمين

عقد اجتماع بين المكاتب التربوية لحركة أمل، المستقبل، حزب الله، التيار الوطني الحر، الحزب التقدمي الاشتراكي، تيار المردة والحزب الديموقراطي اللبناني، وأصدر المجتمعون بيانا أعلنوا فيه “تضامنهم ودعمهم الكامل لمطالب الاساتذة والمعلمين بكافة مسمياتهم في ظل هذه الازمة الاقتصادية والصحية الشرسة، التي باتت تهدد كل الشعب اللبناني”.

وأكدت “ضرورة حسم مسألة تأمين اللقاح الآمن للتلامذة والمعلمين على حد سواء، من أجل ضمان العودة الآمنة، والعمل على ضبط التدهور الكبير في القدرة الشرائية جراء الارتفاع الجنوني للاسعار وسعر صرف الدولار، بالاضافة الى ضرورة تأمين متطلبات صمود العملية التربوية واستمرارها كإقرار باقة انترنت خاصة بهم من وزارة الاتصالات وحزمة إقتصادية لتغطية نفقات تأمين الكهرباء، تسمح للأساتذة والطلاب بمتابعة العملية التربوية، حفاظا على نجاح العام الدراسي”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام