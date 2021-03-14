مستشفى زغرتا علق على وفاة 3 مرضى: التيار لم ينقطع ولا الاوكسجين

أوضحت إدارة مستشفى سيدة زغرتا، في بيان، تعليقا على وفاة ثلاثة مرضى فجر اليوم في قسم العناية الفائقة لمرضى كورونا وبأوقات متفاوتة وبعد الأخبار التي تناولتها بعض وسائل الاعلام، أن “التيار الكهربائي لم ينقطع عن المستشفى أبدا، وكذلك الأوكسجين لم ينقطع عن المرضى، وكانت مصادر الطوارئ البديلة جاهزة، كما أن قسم العناية الفائقة مجهز بمصدر ثالث في حال الطوارئ القصوى”.

أضافت: “لقد قام وفد من وزارة الصحة على الفور بزيارة المستشفى وكشف على ملفات المرضى وعلى وضع الأوكسجين فيها، وسنترك لوزارة الصحة شرح ما جرى ومتابعة الموضوع”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام