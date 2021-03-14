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March 14 2021 - 09:36

الخارجية الروسية: جولة لافروف على عدد من دول الخليج كانت أكثر من مثمرة

منذ 23 mins 14 March، 2021
سيرغي لافروف
أخبار دولية - روسيا

قالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن “جولة وزير الخارجية سيرغي لافروف على عدد من دول الخليج مؤخرا كانت أكثر من مثمرة”.

واضافت زاخاروفا “المحادثات لم تكن بروتوكولية، بل معمقة وطالت مجمل العلاقات الثنائية وتوجهاتنا وإجراءاتنا العملية على صعيد القضايا الدولية والشؤون الإقليمية”، وتابعت “لقد أجرى لافروف مباحثات متعددة الأوجه وشملت خططا كبيرة للمستقبل وسبل تنفيذها”.

وأشارت زاخاروفا إلى أن “جميع الأطراف ناقشت قضايا في مجالات مختلفة وفي مقدمتها الوضع في سوريا والتفاعل الاقتصادي والتعاون في مكافحة جائحة كورونا”.

المصدر: روسيا اليوم

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