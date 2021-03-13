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March 13 2021 - 00:46

المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى نعى العلامة الشيخ محمد علي موسى عساف

منذ 2 ساعة 12 March، 2021
المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى
لبنان

نعى المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الى المسلمين واللبنانيين “فقيد العلم والعلماء سماحة العلامة الشيخ محمد علي موسى عساف، عن عمر ناهز 71 عاما. وقد كان مثال العالم الفاضل المتفاني في خدمة الدين الحنيف وتبليغ احكامه ونشر تعاليمه، ملتزما بقضايا أمته وخدمة شعبه ووطنه، ولقد خسرت الحوزات العلمية برحيله عالما رساليا اتسم بالفضل والورع”.

وأضاف البيان: “ووري الجثمان الطاهر للشيخ الفقيد جدث الرحمة في بلدته بوادي. ونسأل الله عز وجل ان يتغمد الفقيد برحمته الواسعة ويسكنه الفسيح من جنانه، وان يلهم ذويه ومحبيه جميل الصبر والسلوان، انا لله وانا اليه راجعون”.

المصدر: الوكالة الوطنية

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