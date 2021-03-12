وزارة الصحة اللبنانية: تسجيل 48 وفاة و2930 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية – موقع قناة المنار – لبنان
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March 12 2021 - 19:50

وزارة الصحة اللبنانية: تسجيل 48 وفاة و2930 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

منذ 36 mins 12 March، 2021
أخبار موقع المنار
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