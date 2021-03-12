كنعان: المطلوب النضال التشريعي الكامل لتأمين حقوق الناس

أكد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان عقب الجلسة التشريعية في الاونيسكو الجمعة على “ضرورة تفعيل رقابة المجلس النيابي على قروض البنك الدولي”.

ولفت كنعان الى ان “عمل المجلس لا يجب ان يكون رهن السياسات ولا الاهواء الشخصية والاحزاب والطوائف”، وتابع “المطلوب النضال التشريعي الكامل لتأمين حقوق الناس من داخل المؤسسات”.

واعتبر كنعان ان “الازمة كبيرة والشلل كبير ولا يجب اضافة شلل على الشلل”، وشدد على ان “عدم تعطيل الدولة والخروج من دائرة التعطيل الى الانتاج وهو هدف اي عمل تشريعي نقوم به”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام