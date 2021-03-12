كركي علق عقود 10 صيدليات وأنذر 35 صيدلية خالفت قانون الضمان ونظامه الطبي

أصدر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي قرارا حمل الرقم 131 وقضى بتعليق التعاقد موقتا لمدة شهر واحد اعتبارا من 15 آذار الحالي، مذكرا المتعاقدين مع الصندوق “من أطباء وصيادلة ومختبرات ومستشفيات بوجوب التقيد والإلتزام بمضمون أحكام قانون الضمان الإجتماعي والعقود الموقعة معه، تحت طائلة فسخها بصورة نهائية في حال تكرار المخالفة والإدعاء أمام القضاء المختص عند الإقتضاء”.

وجاء في بيان مديرية العلاقات العامة في الصندوق:

“في إطار متابعته لضبط التقديمات الصحية ولاسيما الصيدلانية ومدى إلتزام المتعاقدين مع الصندوق بشروط العقود الموقعة معهم وعدم مخالفة قانون الضمان الاجتماعي وأنظمته المرعية الإجراء.

وإستنادا إلى نتائج التحقيقات التي أجرتها المراقبة الطبية في الصندوق في الملفات المحالة إليها من مكتب صور، وحيث تبين أن بعض الصيدليات قد خالفت أحكام مضمون قانون الضمان الاجتماعي وأنظمته والعقود المبرمة مع الصندوق.

وإستنادا إلى إقتراح رئيسة الأطباء في الصندوق، أصدر المدير العام الدكتور محمد كركي القرار رقم 131 تاريخ 12 آذار 2021، قضى بموجبه، ما يلي:

المادة الاولى: يعلق التعاقد بصورة موقتة لمدة شهر واحد اعتبارا من 15/3/2021 مع الصيدليات المذكورة أدناه:

رقم التعاقد اسم الصيدلية اسم الصيدلي المذكرة

347/8 عمران محمد علي سلمان 12/2017

83/8 الاندلس حسين كرشت قرار 190/2020

586/8 البستان يوسف احمد عبد الرضا 40/2013

532/8 الحياة شادي محمد تركي 5/2012

620/8 مايا مايا احمد غندور قرار 964/2019

162/8 حكيم نزيه علي حكيم 38/1995

132/8 الزين محمد علي الزين 1/1965

287/8 الآثار سلوى محمد فوعاني 94/2000

284/8 مسلماني ابراهيم وهبي مسلماني 47/2004

370/8 العباسية محمد خليل عزالدين 6/2006

المادة الثانية: يطلب الى كافة المكاتب والمصالح والمديريات المعنية عدم تصفية وصرف ودفع اية وصفات طبية صيدلانية صادرة باسم الصيدليات المذكورة في المادة الاولى أعلاه خلال فترة تعليق التعاقد.

المادة الثالثة: يعمل بهذا القرار اعتبارا من 15/3/2021 ويبلغ الى من يلزم.

كما وجه الدكتور كركي إنذارا إلى 35 صيدلية لمخالفتها أنظمة الصندوق لتنظيمها فواتير لأدوية غير مشتراة من ذات الصيدلية:

رقم الصادر-التاريخ- اسم الصيدلية

829 11 اذار 2021 صيدلية عبد علي – صديقين

830 11 اذار 2021 صيدلية الجنوب 2017- الكنيسة

831 11 اذار 2021 صيدلية نبيلة – صديقين

832 11 اذار 2021 صيدلية حاريص HARIS PHARMACY

833 11 اذار 2021 صيدلية الحوش – الحوش

834 11 اذار 2021 صيدلية سارة – العباسية

835 11 اذار 2021 صيدلية حنان – مجادله

836 11 اذار 2021 صيدلية رمضان – جويا

837 11 اذار 2021 صيدلية فردون – العباسية

838 11 اذار 2021 صيدلية الناقورة – الناقورة

839 11 اذار 2021 صيدلية محمود – بافليه

840 11 اذار 2021 صيدلية فاطمة – باتوليه

841 11 اذار 2021 صيدلية PHARMA HEALTH – طير دبا

842 11 اذار 2021 صيدلية SIRIN PHARM – الحدث

843 11 اذار 2021 صيدلية ماجد – حارة حريك

844 11 اذار 2021 صيدلية عواضة – جويا

845 11 اذار 2021 صيدلية جفّال – البازورية

848 12 اذار 2021 صيدلية الوفاء – صديقين

849 12 اذار 2021 صيدلية الاميرة – باتوليه

850 12 اذار 2021 صيدلية مادونا – دير قانون – راس العين

851 12 اذار 2021 صيدلية الفادي – البازورية

852 12 اذار 2021 صيدلية عبود – دير عامص

853 12 اذار 2021 صيدلية المرج – صريفا

854 12 اذار 2021 صيدلية زهراء ( زهراء علي الدر) – برج الشمالي

855 12 اذار 2021 صيدلية جواد – قانا

856 12 اذار 2021 صيدلية فارمالين PHARMALYNNE – برج الشمالي

857 12 اذار 2021 صيدلية لين – قانا

858 12 اذار 2021 صيدلية حيرام – صور

859 12 اذار 2021 صيدلية الإسراء – الحوش

860 12 اذار 2021 صيدلية عبد الله – صور

861 12 اذار 2021 صيدلية حسن – معركة

862 12 اذار 2021 صيدلية الهدى – يانوح

863 12 اذار 2021 صيدلية المنير – حلبا

864 12 اذار 2021 صيدلية فارما عاصي – الشهابية

865 12 اذار 2021 صيدلية حاوي – صريفا

الى ذلك ذكر كركي كافة المتعاقدين مع الصندوق من أطباء وصيادلة ومختبرات ومستشفيات بوجوب التقيد والإلتزام بمضمون أحكام قانون الضمان الإجتماعي والعقود الموقعة معه وذلك تحت طائلة فسخها بصورة نهائية في حال تكرار المخالفة والإدعاء أمام القضاء المختص عند الإقتضاء. وطلب إلى كافة المكاتب والمصالح والمديريات المعنية عدم تصفية وصرف ودفع اية وصفات طبية أو معاملات صادرة وموقعة من الصيدليات المذكورة في القراررقم 131 تاريخ 12 اذار 2021 طيلة المدة المعلقة والمشار إليها فيه.

المصدر: موقع المنار