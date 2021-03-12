النائب قاسم هاشم : هل سيتحرك الحس الوطني ويستجيب البعض لوجع وفقر الناس؟

قال عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب قاسم هاشم في تصريح : “ان تحذير وزير الخارجية الفرنسية لودريان سيفوت الآن، اذا لم تتخذ القوى السياسية، خصوصا المعنيين بتشكيل الحكومة قرارا بالتنازل عن بعض المكاسب، والمصالح، والعمل على تدوير الزوايا للوصول الى حكومة لوقف الانهيار قبل الانفجار الكبير، الذي لا تنفع معه كل المواقع والمناصب”.

اضاف:” ما يجري يستدعي موقفا يحاكي خطورة ما وصلت اليه امور الوطن، ويتطلب مواقف رجال دولة بمستوى التحديات، والتطورات التي تهز بنيان الوطن، اذا طالت الازمة الراهنة، وتساءل هل سيتحرك الحس الوطني ويستجيب البعض لوجع وفقر الناس؟”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام