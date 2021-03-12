الذهب يتراجع إلى المنطقة الحمراء

تراجعت أسعار الذهب اليوم الجمعة، مع ارتفاع عوائد السندات الأمريكية وقوة الدولار، لكن على الرغم من هذا الانخفاض إلا أن المعدن يتجه نحو تسجيل أفضل أداء أسبوعي في سبعة أسابيع.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1716.86 دولار للأونصة، بحلول الساعة 05:46 بتوقيت غرينتش. وتراجعت أسعار المعدن لأدنى مستوى في تسعة أشهر يوم الاثنين، لكن انخفاض عوائد الخزانة أوقد شرارة انتعاش وضع الذهب على مسار تحقيق مكسب أسبوعي بواقع واحد بالمئة.

وقال ستيفن إينس كبير استراتيجي السوق لدى شركة “أكسي” للخدمات المالية: “إنه عمل العوائد المرتفعة في الأساس وعلى الرغم من أن العوائد لم تواصل الارتفاع، فإن المشكلة هي أنها لم تنخفض، ويشكل هذا مشكلة”.

وأضاف “الذهب سيستقر عند نحو 1700 دولارا ما لم نبلغ مستوى جديدا بفعل ارتفاع العوائد”.

وصعدت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية، مما يرفع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب، بينما انتعش الدولار من أدنى مستوى في أسبوع تقريبا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة 0.6 بالمئة إلى 25.91 دولار للأونصة، لكنها تتجه نحو تسجيل أفضل أسبوع منذ أواخر يناير الماضي بارتفاع 2.9 بالمئة. ونزل البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 2339.48 دولار.

وصعد البلاتين 0.4 بالمئة إلى 1200.31 دولار ويتجه لتحقيق أفضل أداء أسبوعي في أربعة أسابيع بمكسب 6.3 بالمئة.

المصدر: رويترز