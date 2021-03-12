الخير في ذكرى اعتقال سكاف: خياره المقاوم اثبت جدواه في تحقيق الإنتصارات لأمتنا

توجه رئيس المركز الوطني في الشمال كمال الخير في بيان بتحية الى ابن المنية البار عميد الأسرى في السجون الإسرائيلية المناضل يحي سكاف بمناسبة الذكرى السنوية الـ 43 لإعتقاله، اثر تنفيذه أضخم عملية بطولية ضد قوات العدو داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.

واعتبر الخير ان “هذه الذكرى تعني كافة الأحرار والشرفاء في الأمة لأن العمل البطولي الذي قام به الأسير يحيى سكاف هو عمل مشرف ويستحق الوقوف الى جانب قضيته، لأنها قضية وطنية”.

وقال “ان الطريق الذي سلكه المناضل يحيى سكاف منذ 43 عاما و الذي يكمله اليوم رجال المقاومة في فلسطين ولبنان أثبت بأنه الخيار الوحيد القادر على مواجهة العدو وتحقيق الإنتصارات”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام