الدفاع المدني في الهيئة الصحية الاسلامية: خدمات تجاوزت 1200 في 24 ساعة

أفادت غرفة عمليات المديرية العامة للدفاع المدني – الهيئة الصحية الاسلامية، في بيان، “أن مراكزها المنتشرة على كافة الأراضي اللبنانية نفذت 1201خدمة مختلفة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وتوزعت المهام على الشكل التالي:

– 101 خدمة نقل مصابين بفيروس كورونا الى المستشفيات والمحاجر المخصصة.

– تجهيز 21 حالة وفاة من ناحية (التغسيل، والتكفين، والدفن).

– 724 خدمة تدخل منزلي إسعافي.

– 51 خدمة نقل حالات إسعافية طارئة وعادية.

– 32 خدمة تعقيم.

– 88 نشاطا توعويا.

– 183 خدمة إعارة مستلزمات طبية ( جهاز اوكسيجين، قنينة اوكسيجين، كرسي مدولب، عكازات، فرشة مياه، ووكر، اوكسيميتر).

– 1 خدمة اخماد حرائق

بالإضافة إلى العديد من المهام داخل غرف الطوارئ في كل مركز.

يذكر أن عدد المهام التي نفّذتها المديرية العامة للدفاع المدني – الهيئة الصحية في مكافحة جائحة “كورونا” فقط حتى الآن وصل إلى 6765 مهمة نقل (مصاب أو مشتبه بإصابته أو مخالط)، ودفن 1650 متوفىً بالفيروس من أصل 3530 في لبنان، بالإضافة إلى 53096 مهمة تعقيم للمؤسسات العامة والخاصة، المدارس، الجامعا ودور العبادة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام