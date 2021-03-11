القوات اليمنية تزيح الستار عن أسلحة متطورة جديدة ومتنوعة

أزاحت القوات المسلحة اليمنية الستار عن عدد من الصواريخ الباليستية والمجنحة والطائرات المسيرة الجديدة إضافة لأحدث الصناعات في مختلف أنواع الأسلحة.

وكشفت القوات اليمنية الخميس عن صواريخ بالستية جديدة من طراز “سعير، قاصم2” وعن صاروخ “قدس2” المجنح.

كما كشفت القوات اليمنية عن طائرات مسيرة جديدة من طراز “وعيد، صماد4 ، شهاب، خاطف، مرصاد، رجوم ونبأ”.

وأزاحت القوات اليمنية الستار عن ألغام بحرية من طراز: كرار1 ، كرار2 ، كرار3 ، عاصف2 ، عاصف3، عاصف4، شواظ ، ثاقب، أويس، مجاهد والنازعات”.

وكان القائد الأعلى للقوات المسلحة اليمنية المشير مهدي المشاط افتتح صباح الخميس معرض الرئيس الشهيد صالح الصماد للصناعات العسكرية، بحضور وزير الدفاع اللواء الركن محمد ناصر العاطفي ورئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن محمد عبدالكريم الغماري ونائب رئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن علي حمود الموشكي وعدد من رؤساء الهيئات والدوائر العسكرية.

المصدر: المسيرة نت