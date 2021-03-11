الوزيرة عكر التقت وفدين من لجنة اهالي شهداء المرفأ والضباط المتقاعدين: الاسراع في بت كل الملفات – موقع قناة المنار – لبنان
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March 11 2021 - 14:54

الوزيرة عكر التقت وفدين من لجنة اهالي شهداء المرفأ والضباط المتقاعدين: الاسراع في بت كل الملفات

منذ 9 mins 11 March، 2021
الوزيرة عكر
لبنان

استقبلت نائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر وفدا من لجنة أهالي شهداء مرفأ بيروت ضم: الدكتورة ماريانا فضوليان وكيان طليس ومحي الدين اللادقاني وجورج بزدجيان وإبراهيم حطيط.

واستمعت الوزيرة عكر من اللجنة الى المشكلات المتعلقة بتطبيق القانون 194 لجهة التعويضات والتقديمات المتعلقة بذوي الشهداء واعتبارهم شهداء واجب في الجيش اللبناني. وأكدت “أن 47 ملفا تم إعدادها وسيتم إرسالها الى وزارة المالية، كما يتم العمل على الملفات الأخرى بعد استكمال كل أوراقها”.

واعتبرت أن “هذه القضية هي قضية وطنية وإنسانية وتمس الجميع”، آملة “الإسراع في بت كل الملفات في أسرع وقت ممكن”.

ثم استقبلت الوزيرة عكر وفدا من الضباط المتقاعدين، ضم العمداء مارون بدر وحسين زعروري وأندره أبو معشر ودانيال حداد، وجرى البحث في مشروع موازنة العام 2021 وحقوق الضباط المتقاعدين. وقدم لها الوفد مطالعة قانونية أعدها المنبر القانوني للدفاع عن حقوق العسكريين المتقاعدين تتضمن جملة توصيات حول إلغاء وتعديل المواد التي تهدد الأمن الإجتماعي للمتقاعدين وعائلات الشهداء والمعوقين في الجيش.

كما التقت وزيرة الدفاع مساعد مدير المخابرات في الجيش اللبناني العميد نبيل عبدالله في زيارة تعارف.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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