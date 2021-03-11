نصائح مهمة لمن يجلس أمام شاشات الكمبيوتر مطولاً

يعاني الكثير من الأشخاص من تداعيات الجلوس مطولاً أمام شاشة الكمبيوتر، نظراً لارتباط ذلك بأعمالهم ووظائفهم، والتي يصعب التخلي عنه، الأمر الذي يصيب في غالب الأوقات الأشخاص بإجهاد العين.

وفي ظل انتشار فيروس كورونا، زاد استخدام التكنولوجيا وزادت الفترات التي يتم خلالها التحديق لأجهزة الكومبيوتر وغيرها والتي تنبعث منها إشعاعات تؤثر بالسلب على الأعين مما يعرضها للإجهاض والجفاف والاحمرار وغيرها من الأمور.

“وكالة فلسطين اليوم الإخبارية” حاولت تقديم أهم نصائح للوقاية من اجهاد العين الرقمي، من بينها: الإكثار من شرب السوائل حتى 8 أكواب يومياً، وعدم الجلوس في غرفة مليئة بالغبار والدخان، وعدم الاقتراب كثيراً من الشاشة المونيتور، كما يجب أن تكون الشاشة بعيدة عن العين بما لا يقل عن 60 سم.

وينصح بالجلوس بوضعية لا تجهد العين حيث يكون الرأس أعلى من مستوى شاشة الكمبيوتر، فضلاً عن أهمية إعطاء الشخص لنفسه استراحة لمدة 10 دقائق كل ساعة والنظر إلى النافذة أو الكنب أو الثلاجة أو أي شئ آخر مريح بعيد عن ألوان الكمبيوتر الحادة أو الصاخبة.

كما يساعد غلق العين عدة مرات في الساعة عضلات الجفون على الاسترخاء، كما يجب التأكد من أن الإنارة في الغرفة كافية، وعدم التحديق لفترة طويلة دون غلق العين يجب أن يكون مرة كل خمس ثوان.

المصدر: فلسطين اليوم