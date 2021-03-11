قوى الامن: توقيف مروج مخدرات وزوجته في ادونيس

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: “في إطار الخطة المتبعة لتفكيك شبكات تجارة وترويج المخدرات، وبعد توافر معلومات لدى مكتب مكافحة المخدرات المركزي، عن استلام أحد الأشخاص كمية كبيرة من المواد المخدرة وتخبئتها في إحدى الشقق السكنية – المستأجرة لهذه الغاية في محلة “أدونيس” بهدف توزيعها على المروِجين، تمكنت عناصر المكتب من تحديد هوية المشتبه به، ويدعى:

– أ. ك. (مواليد عام 1980 سوري)

وهو من أصحاب السوابق في هذا المجال وقد خرج حديثا من السجن.

بتاريخ 3-3-2021 داهمت قوة مشتركة من المكتب المذكور والمجموعة الخاصة في وحدة الشرطة القضائية الشقة، حيث تمكنت من توقيفه وزوجته:

– ح. ق. (مواليد عام 1990 سورية)

وضبطت كمية كبيرة من المخدرات الموضبة والمعدة للترويج، على الشكل التالي:

– 887 غ. من مادة الكوكايين موزعة على 379 ظرفا.

– 883 غ. من مادة حشيشة الكيف موضبة في 39 كيسا.

– 262 غ. من مادة الماريجوانا مقسمة داخل 54 كيسا.

– مبلغ 7,175,000 ليرة لبنانية، ناتج عن عمليات بَيع المخدرات.

التحقيق جار بإشراف القضاء المختص”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام