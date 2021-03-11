حركة الاصلاح والوحدة: لاعتماد الحوار لحل الخلافات وتشكيل حكومة مصلحة وطنية

اكد رئيس حركة الإصلاح والوحدة الشيخ ماهر عبدالرزاق، في تصريح لمناسبة ذكرى الاسراء والمعراج، “أن أرض القدس وفلسطين، أرض المعراج وقبلة المسلمين الاولى، سوف تبقى حاضرة في وجدان الامة ولن تبخل بالتضحية وتقديم الدماء من أجل تحريرها”.

ودعا “الشعب الفلسطيني الى رص الصفوف وتوحيد الموقف والبندقية لتحرير القدس وكل فلسطين”. وطالب “الشارع العربي والإسلامي بالتمسك بتحرير القدس ومساندة الشعب الفلسطيني في مقاومة العدو الصهيوني”، كما دعا الى “التسامح والتصالح وحل الخلافات بين ابناء الامة بالحوار والتلاقي”.

وتوجه الشيخ عبد الرزاق الى الشعب اللبناني، بالقول: “المطلوب منا جميعا في لبنان أن نتوحد لنسقط كل مشاريع الفتنة والحصار، وعلى المسؤولين أن يكونوا على مستوى الحدث والازمات وان يعتمدوا الحوار لحل الخلافات ويكونوا الى جانب الشعب الفقير ويتنازلوا لبعضهم من اجل مصلحة الشعب ويشكلوا حكومة مصلحة وطنية تخرج الشعب من أزماته”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام