بايدن يعد بمشاركة فائض لقاح كوفيد-19 مع العالم

وعد الرئيس الأميركي جو بايدن، أنه “في حال أصبح لدى الولايات المتحدة فائض لقاح ضد كوفيد-19، ستشاركه واشنطن مع الدول الأخرى”. وأشار بايدن للصحفيين” خلال لقائه مع رؤساء شركات أدوية، إلى أن “الولايات المتحدة اتخذت القرار حول التعاون مع كوفاكس، ووعدت بتخصيص 4 مليارات دولار لدعم التمويل الضروري ليصبح هناك عدد أكبر من جرعات اللقاح في العالم”.

وقال “لا شيء يمكننا أن نحمي أنفسنا منه بجدار أو حائط، لذلك لن نكون بأمان قبل أن يكون العالم أجمعه بأمان، لذلك سوف نقدم الرعاية للأميركيين أولاً، ثم سنحاول أن نساعد العالم”.

المصدر: سبوتنيك