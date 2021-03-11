قوى الامن: تفجير قذيفة قديمة العهد في حرش خلف معسكر الوروار ظهرا – موقع قناة المنار – لبنان
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March 11 2021 - 10:18

قوى الامن: تفجير قذيفة قديمة العهد في حرش خلف معسكر الوروار ظهرا

منذ 19 mins 11 March، 2021
قوى الامن الداخلي
قوى الامن الداخلي
لبنان

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة، ما يلي: “تعلن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناء على اشارة القضاء المختص، أنه سيقوم خبير من مكتب المتفجرات عند الساعة 12:00 ظهرا من تاريخ اليوم 11-3-2021 بتفجير قذيفة “هاون” عيار 82 ملم قديمة العهد، في مكان معزول وآمن داخل حرش خلف معسكر الوروار – الحدت، ذلك لصعوبة وخطورة نقلها الى مكان ابعد. مع الاشارة انه تم العثور على القذيفة بالأمس في محلة الليلكي.

لذلك يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم وعدم الاقتراب من المكان المذكور حفاظا على سلامتهم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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