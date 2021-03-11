السنوار: سنكون خدمًا لشعبنا وسنبذل جهدًا كبيرًا لتحقيق الأهداف الوطنية الكبرى

قال رئيس حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار، مساء الأربعاء، في أول تصريح له عقب فوزه برئاسة الحركة في قطاع غزة: “سنكون خدمًا لشعبنا وسنبذل قصارى جهدنا لتحقيق أهدافكم الوطنية الكبرى بالتحرير والعودة، وتحقيق الوحدة والشراكة والدفاع عن حقوق شعبنا لينال حياة حرة كريمة”.

ووعد السنوار، الأسرى داخل سجون الاحتلال، مضيفًا أننا “لن نألوا جهدًا في عملية تحريركم ونأمل أن تكون عاجلة قريبة ونعد حرائرنا في السجون أننا نحمل همكن ونسعى لتحريركن وسنكون على موعد قريب مع الحرية”.

وتابع : “نعد أبطال الأقصى والقدس أننا سنكون معهم وسندافع عنهم ولن نبخل بأي شيء للوقوف إلى جانبهم”.

وأكد السنوار، أن حركته ستقف بكل ما أوتيت من قوة لوقف تغول الاحتلال بحق الاهل في الضفة وعلى أراضيهم في عمليات الاستيطان والتهويد والقهر.

وللفلسطينيين في الشتات، شدّد على أن “على أننا على موعد قريب في العودة والتحرير”.

وجدد السنوار، تأكيده لسكان غزة الذين كابدوا الحصار والفقر والبطالة وكل أنواع الظلم في السنوات القليلة القادمة، بـ”أننا سنكون أقرب إلى آلامهم ولن ننام الليل ولن نغفو في النهار حتى نحقق لكم حياة كريمة حرة حتى نواصل معا مسيرة التحرير والعودة”.

يشار إلى أن حركة حماس أعلنت، مساء الأربعاء، فوز القيادي يحيى السنوار برئاسة الحركة في قطاع غزة للمرة الثانية على التوالي.

المصدر: فلسطين اليوم