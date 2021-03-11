البرازيل تسجل قفزة قياسية وحادة للوفيات بكورونا

سجلت البرازيل، يوم امس الأربعاء، قفزة حادة وغير مسبوقة للوفيات الجديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لعدوى “كوفيد-19″، حيث تجاوز هذا المؤشر 2200 حالة.

وأفادت الوزارة، في إحصائية يومية، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا “كوفيد-19” في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 79876، ليصل العدد الإجمالي إلى 11202305 حالات.

ويمثل هذا العدد ارتفاعا ملموسا لمؤشر الإصابات الجديدة الذي بلغ يوم 7 مارس 69609 حالات، وفي 8 مارس 32321، وفي 9 مارس 70764حالة.

كما ذكرت الوزارة أنها رصدت 2286 وفاة جديدة ناجمة عن المرض، لتصل حصيلة ضحايا الجائحة في البلاد إلى مستوى 270656 شخصا، بنسبة فتك 2.4%.

ويمثل هذا الارتفاع حصيلة غير مسبوقة للوفيات الجديدة بفيروس كورونا في البرازيل، التي سبق أن سجلت يوم 7 مارس 1555 حالة، وفي 8 مارس 987، وفي 9 مارس 1972، ما كان يعتبر عددا قياسيا سابقا.

وأضافت وزارة الصحة البرازيلية أن عدد حالات الشفاء وصل إلى نقطة 9913739.

المصدر: روسيا اليوم