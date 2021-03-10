قوى الامن: توقيف شخص كان يخطط لسرقة منزل في الهرمل

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: “بتاريخ 1-3-2021، توافرت معلومات لدى مفرزة استقصاء البقاع في وحدة الدرك الإقليمي عن قيام المدعو (ح. ع. مواليد عام 2002، سوري) بالتخطيط ومراقبة أحد المنازل في مدينة الهرمل بهدف سرقته.

على الفور وبعد عملية رصد دقيقة، تم توقيفه من قبل عناصر المفرزة المذكورة في الهرمل قبل تنفيذ عملية السرقة، وسلم إلى القطعة المعنية.

بالتحقيق معه، اعترف:

– بما نسب إليه.

– بإقدامه بتاريخ 11-11-2020 على سرقة مبلغ /800/ دولار أميركي وساعة يد باهظة الثمن من منزل طبيب في بعلبك.

– بنقل /1/ كلغ من مادة حشيشة الكيف من بعلبك وبيعه في الهرمل.

– بيع ذخائر حربية وقنابل يدوية لأحد الأشخاص في بعلبك.

والتحقيق جار بإشراف القضاء المختص”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام