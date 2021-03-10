خدمات الدفاع المدني في الهيئة الصحية الاسلامية في 24 ساعة

أفادت غرفة عمليات المديرية العامة للدفاع المدني – الهيئة الصحية الاسلامية، في بيان “أن مراكزها المنتشرة على كافة الأراضي اللبنانية نفذت 1163 خدمة مختلفة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وتوزعت المهام على الشكل التالي:

– 68 خدمة نقل مصابين بفيروس كورونا الى المستشفيات والمحاجر المخصصة.

– تجهيز 13 حالة وفاة من ناحية (التغسيل، والتكفين، والدفن).

– 646 خدمة تدخل منزلي إسعافي.

– 58 خدمة نقل حالات إسعافية طارئة وعادية.

– 14 خدمة تعقيم.

– 172 نشاطًا توعوًا.

– 192 خدمة إعارة مستلزمات طبية ( جهاز اوكسيجين، قنينة اوكسيجين، كرسي مدولب، عكازات، فرشة مياه، ووكر، اوكسيميتر).

بالإضافة إلى العديد من المهام داخل غرف الطوارئ في كل مركز.

يذكر أن عدد المهام التي نفذتها المديرية العامة للدفاع المدني – الهيئة الصحية في مكافحة جائحة “كورونا” فقط حتى الآن وصل إلى 6664 مهمة نقل (مصاب أو مشتبه بإصابته أو مخالط)، ودفن 1129 متوفى بالفيروس من أصل 5134 في لبنان، بالإضافة إلى 53008 مهمة تعقيم للمؤسسات العامة والخاصة، المدارس، الجامعات، دور العبادة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام