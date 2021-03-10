الرئيسان التركي والروسي يدشنان بناء وحدة الطاقة الثالثة لمحطة #أكويو النووية – موقع قناة المنار – لبنان
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March 10 2021 - 09:54

الرئيسان التركي والروسي يدشنان بناء وحدة الطاقة الثالثة لمحطة #أكويو النووية

منذ 9 mins 10 March، 2021
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