كورونا في إيطاليا.. تسجيل 19749 إصابة و376 وفاة جديدة

سجلت إيطاليا، اليوم الثلاثاء، 19749 إصابة و376 وفاة جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى “كوفيد-19″، ما يمثل ارتفاعا لكلا المؤشرين مقارنة مع بيانات الاثنين.

وأفادت وزارة الصحة الإيطالية، في إحصائية جديدة، بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” في إيطاليا خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 19749 ليصل العدد العام إلى مستوى 3101093 حالة.

ويأتي ذلك بعد أن بلغ مؤشر الإصابات الجديدة بفيروس كورونا يوم 6 مارس 23641 حالة، وفي 7 مارس 20765، وفي 8 مارس 13902.

وفي الوقت ذاته تشهد حصيلة الإصابات النشطة في إيطاليا ارتفاعا مستمرا وتبلغ حتى الآن 478883.

وأضافت وزارة الصحة أنها رصدت 376 وفاة ناجمة عن المرض خلال يوم، ليصل عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 100479 حالة.

المصدر: وكالات