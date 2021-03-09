مقدمة نشرة أخبار قناة المنار الرئيسية اليوم الثلاثاء 09-03-2021

الموجوعون من الأوضاع المعيشية لا يتسببون بقتل الناس على الطرقات، كما صدحت كنائس زغرتا الحزينة، والباحثون عن رغيف الخبز لا يمنعون الأوكسيجين عن المرضى المحتاجين له، كما صرخ الأطباء ومديرو المستشفيات التي تعاني أصعب حال.

فمن الذي يدير الحال على الطرقات المقطعة ببضعة أفراد، الجواب قد لا يحتاج الى الكثير من البحث، وإن كانوا لم يحملوا رايات أحزابهم فقد فضحتهم هتافات حناجرهم وتصريحات سياسييهم المشغلين لهم على الطرقات، والمشغلين هم بقرارات السفارات وحقائبها غير الدبلوماسية.

في حقبة اللعب على المكشوف قطعت الطرقات أمام المواطنين المحرومين الباحثين عن رغيف خبزهم، المسلوبين أموالهم المودعة عند تجار المال العام والخاص، وقطعت الطرقات على ما يبدو على ما تبقى من ثوار حقيقيين رافضين لعقود السياسات الإقتصادية الخاطئة ولحكم المصرف والحاكم بأمر المال، وبات الأمر اليوم لتجار السياسة ومحترفي إقامة الحواجز.

اليوم شيعت زغرتا شابين قضيا على يد قطاع الطرق في شكا، وشكا كاهن الرعية الأب اسطفان فرنجية ما يجري من تضييع للبوصلة وقطع الطريق على الفقراء بدل قطعها على المسؤولين المعنيين، سائلا القوى الأمنية بكبار نجومها لماذا لم تقم بفتح الطرقات التي يقطعها بضعة شبان؟

أما مدير مستشفى رفيق الحريري الدكتور فراس الأبيض فقد ناشد القوى الأمنية فتح الطرقات كي يصل الأوكسيجين الى المرضى لأن الوضع خطير والفوضى التي تحكم الطرقات قد تتسبب برفع عدد الوفيات.

أما رفع حرارة الشارع الى درجة الغليان فقد يبخر ما تبقى من إمكانية لتحقيق إختراق حكومي، والأخرق من يعتقد أنه يمكنه الوصول الى مبتغاه عبر الشارع والمنصات الإعلامية ومنصات صرف الدولار، إلا إذا كان هدفه أو دوره إحراق ما تبقى من البلاد.

المصدر: قناة المنار