هبوط أسعار الذهب لأدنى مستوى في تسعة أشهر

هبطت أسعار الذهب عالمياً أكثر من واحد بالمئة إلى أدنى مستوياتها في تسعة أشهر.

وذكرت رويترز أن الذهب في المعاملات الفورية انخفض 1.14 بالمئة إلى 1681.40 دولاراً للأوقية الأونصة في أواخر جلسة التداول وهو أقل مستوى له منذ الثامن من حزيران الماضي.

وهبطت العقود الآجلة الأميركية للذهب أكثر من واحد بالمئة لتسجل عند التسوية 1678 دولاراً للأوقية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى صعد البلاتين 1.2 بالمئة إلى 1143.20 دولاراً للأوقية بينما انخفض البلاديوم 0.99 بالمئة إلى 2315.20 دولاراً للأوقية وهبطت الفضة 0.16 بالمئة إلى 25.15 دولاراً للأوقية.

المصدر: رويترز