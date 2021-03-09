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March 9 2021 - 01:54

كورونا في بريطانيا.. تسجيل 4712 إصابة و65 وفاة جديدة

منذ 51 mins 9 March، 2021
اصابات الكورونا في بريطانيا
أخبار دولية - بريطانيا

أعلنت وزارة الصحة البريطانية، اليوم الاثنين، عن تسجيلها 4712 إصابة و65 وفاة جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى “كوفيد-19”.

وأفادت الوزارة بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” في المملكة المتحدة خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 4712 لتصل الحصيلة العامة إلى مستوى 4223232 حالة.

وشهد مؤشر الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في بريطانيا بالتالي انخفاضا حيث بلغ يوم 4 مارس 6573 حالة، وفي 5 مارس 5957 حالة، وفي 6 مارس 6040 حالة، وفي 7 مارس 5177.

وذكرت وزارة الصحة أنها رصدت 65 وفاة جديدة ناجمة عن المرض ليرتفع عدد ضحايا الجائحة المسجلين في البلاد إلى مستوى 124566 شخصا.

المصدر: وكالات

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