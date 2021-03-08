الصحة اللبنانية:تسجيل 43 وفاة و2283 اصابة كورونا جديدة خلال 24 ساعة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 8 2021 - 19:42

الصحة اللبنانية:تسجيل 43 وفاة و2283 اصابة كورونا جديدة خلال 24 ساعة

منذ 58 mins 8 March، 2021
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