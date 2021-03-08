كورونا في بريطانيا.. تسجيل 5177 إصابة جديدة

أعلنت وزارة الصحة البريطانية، اليوم الأحد، عن تسجيلها 5177 إصابة جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى “كوفيد-19”.

وأفادت الوزارة بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” في المملكة المتحدة خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 5177 لتصل الحصيلة العامة إلى مستوى 4218520 حالة.

وشهد مؤشر الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في بريطانيا بالتالي انخفاضا حيث بلغ يوم 3 مارس 6385 حالة، وفي 4 مارس 6573، وفي 5 مارس 5957 حالة، وفي 6 مارس 6040 حالة.

وذكرت وزارة الصحة أنها لم تنشر حتى الآن إحصائية الوفيات الجديدة الناجمة عن المرض بسبب مشكلة فنية ليبقى عدد ضحايا الجائحة المسجلين في البلاد عند مستوى 124419 شخصا.

المصدر: وكالات