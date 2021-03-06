التحكم المروري: الطرقات المقطوعة ضمن البقاع هي الفرزل – ابلح ومستديرة زحلة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 6 2021 - 23:46

التحكم المروري: الطرقات المقطوعة ضمن البقاع هي الفرزل – ابلح ومستديرة زحلة

منذ 16 mins 6 March، 2021
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